РИАМО – 24 июл. Число людей, отравившихся едой под брендом Healthy food в вединговых автоматах столицы, увеличилось до 91 человека, некоторые не сразу решили обратиться в больницу, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«По состоянию на 15:00 24 июля зарегистрирован 91 случай заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 58 заболевших. Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food», – говорится в сообщении.

Ведомством с 16 июля цех по производству этой продукции был опечатан, реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена.

«Все заболевшие – взрослые. Новых случаев госпитализации за последние четверо суток среди заболевших не зарегистрировано. Из числа ранее госпитализированных 37 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния 35 человек, два человека продолжают лечение», – уточняется в материале.

Проводятся исследования ранее отобранных образцов сырья и готовой пищевой продукции, выпускаемой в цехе и находившейся в реализации, смывов с технологического оборудования и объектов окружающей среды, а также обследование сотрудников предприятия.

Эпидемиологическое расследование и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.