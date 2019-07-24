РИАМО - 24 июл. В 2019 году в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе в региональную госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды» вошли территории в Пересвете и Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В этом году будут благоустроены: пешеходно-парковая зона от ДК «Космос», библиотеки имени Селиванова, ФОК «Метеор» до ДШИ «Гармония»; площадь Защитников Отечества (улица Строителей) и набережная Келарского пруда вдоль улицы Левонапрудной», - говорится в сообщении.

В целях формирования безопасной и доступной среды в Пересвете будет благоустроена пешеходно-парковая зона от ДК «Космос», библиотеки имени Селиванова и ФОК «Метеор» до детской школы искусств «Гармония». Функциональное зонирование территории будет представлено пешеходной частью, участками для отдыха и занятий спортом, детской игровой площадкой. В районе ТЦ «Космос» планируется реконструировать автостоянку. На детской площадке заменят покрытие и установят новые игровые элементы. Также между библиотекой и Домом культуры появится скейт-площадка.

Площадь Защитников Отечества в Пересвете преобразится в зону для отдыха и проведения патриотических мероприятий. Здесь будет установлен памятник монаху-воину Александру Пересвету. Обелиск Защитникам Отечества перенесут, чтобы впоследствии при проведении различных мероприятий не задействовать проезжую часть. На площади также установят скамейки с теневым навесом, устроят цветники, высадят новые деревья, обустроят тротуар.

В Сергиевом Посаде запланировано благоустройство набережной Келарского пруда вдоль Левонапрудной улицы. Работы предусматривают установку винтовой лестницы, ведущей к Музею игрушки, под которой появятся качели с видом на реку.

Сейчас Музей игрушки располагается в старинном особняке на склоне по Левонапрудной улице, и вход в него с улицы ограничен. Как отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, реализация проекта благоустройства даст не только новые видовые точки на Троице-Сергиеву лавру, но и позволит жителям и гостям города пройти к особняку более удобным и интересным путем.

Хайкин добавил, что в 2019 году парк «Скитские Пруды» в Сергиевом Посаде также стал участником госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Здесь запланированы работы по установке площадки для аттракционов и входной группы, а также благоустройство спуска к водоему и зоны отдыха у воды.