РИАМО - 24 июл. В 2019 году в Подмосковье планируют завершить строительство 88 социальных объектов, актуальные вопросы по ним обсудили на втором заседании общественного совета при министерстве строительного комплекса Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Знаковыми проектами текущего года являются комплексная поликлиника на 520 посещений в Мытищах, лечебный корпус на 190 коек Дубненской городской больницы, образовательные центры на 1350 мест в Одинцове и на 1,1 тысячи мест в Сергиевом Посаде, а также масштабная программа реконструкции городских стадионов», - говорится в сообщении.

Также отмечаются высокие темпы строительства домов для расселения аварийного жилья в регионе, которое проводится в рамках региональной госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» и национального проекта «Жилье и городская среда».

На заседании особое внимание уделили соблюдению техники безопасности на строительных площадках. Так, было предложено провести тематические семинары для заказчиков строительства и подрядных организаций. Также обсуждалась работа с обращениями по вопросам строительства социально значимых объектов и расселения аварийного жилья.