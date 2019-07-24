РИАМО - 24 июл. Около 40 детей от восьми до 16 лет из городского округа Жуковский посетят Международный авиационно‑космический салон в рамках проекта «МАКСята», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Для них подготовлена эксклюзивная программа: встречи с пилотами и сотрудниками научных предприятий, экскурсии по выставочному комплексу и просмотр показательных выступлений», - говорится в сообщении.

Проект «МАКСята», который объединяет детей в дни проведения авиасалона, зародился еще в 1993 году. Тогда его рамках мероприятие посетили всего несколько ребят, самому юному из которых было два года.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском. На мероприятии представят новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий.

Как провести лето в Подмосковье>>