РИАМО – 24 июл. В Подмосковье участились аварии со стоящими автомобилями, за полгода в 79 ДТП такого типа погибли 18 человек и пострадали еще 89, говорится сообщении пресс-службы УГИБДД России по Московской области.

«Подавляющее большинство наездов на стоящий транспорт происходит на автомагистралях и других многополосных дорогах. В 51 случае наезды были совершены на автомобили, стоявшие непосредственно на проезжей части, еще в 28 – на транспортные средства, которые находились на обочинах автодорог», – говорится в сообщении.

Обычно водитель останавливается на дороге из-за ДТП, поломки или резкого ухудшения самочувствия и остается в салоне вместе с пассажирами. В этот момент в остановившийся автомобиль может врезаться другой участник движения, который не должным образом контролирует обстановку или просто оказался в ситуации, когда избежать столкновения уже невозможно.

В случае остановки на дороге в Госавтоинспекции рекомендуют водителям следовать простому алгоритму: сначала заглушить двигатель, включить аварийку, аккуратно покинуть салон автомобиля вместе с пассажирами и отвести их на безопасное расстояние от проезжей части.

Только после этого можно выставить знак аварийной остановки и выполнить все требования, предписанные правилами дорожного движения при дорожно-транспортном происшествии или технической неисправности. Кроме того, при необходимости обратиться за помощью в экстренные или аварийно-спасательные службы.