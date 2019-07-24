РИАМО - 24 июл. В Люберцах выявили нарушение при проведении электронного аукциона на ремонт спортзала и туалетов в местной школе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Согласно жалобе, представители школы №10 и администрации городского округа Люберцы неправомерно отклонили заявку подрядчика от участия в торгах.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной», — говорится в сообщении.

Управление подмосковной антимонопольной службы выдало школе и администрации обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.