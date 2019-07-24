РИАМО - 24 июл. В июне в столице безработица, по сравнению с июнем 2018 года, выросла на 6%, активно искали работу 35,5 тысяч человек, сообщается на сайте Мосгорстата.

На конец июня 2019 года, по данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, не имели занятий и активно искали работу 35,5 тысяч человек, из них 28 тысяч человек были официально признаны безработными.

«По данным департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, численность не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению с маем 2019 года, уменьшилась на 2,2%, по сравнению с июнем 2018 года, увеличилась на 6%», — говорится в сообщении.

Численность официально зарегистрированных безработных, по сравнению с маем 2019 года, уменьшилась на 3,5%, а, по сравнению с июнем 2018 года, увеличилась на 10%.