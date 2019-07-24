РИАМО - 24 июл. Движение на улице Камова в московском районе Южное Чертаново ограничат с 29 июля из-за реконструкции газопровода, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения столицы.

Ограничение будет действовать на участке улицы от дома №2 до пересечения с Проектируемым проездом №5049.

«Период: с 29 июля до 28 августа круглосуточно», — говорится в сообщении.

В ходе реконструкции рабочие займут одну полосу. Там обустроят временные уширения и и введут одностороннее движение.