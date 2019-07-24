РИАМО – 24 июл. Врачи Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова в Пушкинском городском округе спасли жизнь 45-летней женщины, поступившей с жалобами на периодически возникающие боли в животе, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В ходе проведения диагностики медики выявили острую кишечную спаечную непроходимость. Консервативные методы лечения никаких результатов не дали, поэтому врачи решили провести операцию.

«Так как на фоне длительного спаечного процесса тонкая кишка была деформирована, пациентке выполнена резекция, восстановлена проходимость кишечника, и уже на следующий день она переведена из реанимации в отделение хирургии. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке», – сказала проводивший операцию врач-хирург высшей квалификационной категории Мария Зотова.

Кишечная непроходимость – это крайне распространенная болезнь. Однако если вовремя не устранить ее, последствия могут быть фатальными. На фоне непроходимости возникает эндогенная (внутренняя) интоксикация, за которой может последовать летальный исход.