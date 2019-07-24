РИАМО - 24 июл. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи избирателей в поддержку кандидатов, которых не допустили на выборы в Мосгордуму, сообщает РИА Новости.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Они могут обжаловать это решение в Мосгоризбиркоме и в суде.

«На мой взгляд, нужно пойти навстречу тем, кто просит перепроверить подписи, установить, что они действительно либо неправильно собранные, либо правильно, и решить вопрос по существу», - сказала Москалькова на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске, отвечая на вопрос о ситуации вокруг отказа в регистрации кандидатов в Мосгордуму, подписи избирателей в поддержку которых были признаны недействительными.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.