РИАМО – 24 июл. Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Московской области расценивается как благополучная, показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений, случаев групповых и массовых инфекционных заболеваний не зарегистрировано, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«С начала сезона (с 15 апреля 2019 года) показатель обращаемости по поводу присасывания клещей составил 205,4 на 100 тысяч населения, что на уровне среднемноголетних значений», – говорится в сообщении.

За прошедшую неделю из стран, неблагополучных в эпидемиологическом отношении, прибыло и досмотрено 447 воздушных судов, 99122 пассажира и члена экипажей. Больных и лиц с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено.

За прошлую неделю зарегистрировано 700 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди всего населения, что на уровне среднемноголетних значений. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОКИ снизилась на 2%.

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