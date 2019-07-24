РИАМО - 24 июл. В Клинском отделе ЗАГС зарегистрировали 400-ю пару молодоженов – Вадима Тарасевича и Екатерину Лукашину, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС по Московской области.

История их любви началась еще со школьной скамьи и теперь получила логичное продолжение.

«Сотрудники Клинского отдела ЗАГС пожелали новобрачным долгих лет счастливой семейной жизни и вручили поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, который стал неожиданным и приятным подарком для молодой семьи», – говорится в сообщении.