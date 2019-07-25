РИАМО – 25 июл. В четверг в рамках проекта «Звучащие полотна» пройдет концерт, посвященный эпохе Ренессанса в живописи в соборе на Китай-Городе в столице, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

Гостям покажут картины Леонардо Да Винчи, Сандро Боттичелли и Рафаэля Санти на сводах старинного собора в сопровождении музыки величайших мировых композиторов.

«Зрители увидят «Сикстинскую Мадонну», «Мону Лизу», «Даму с горностаем», «Рождение Венеры», «Весну», «Возвращение Юдифи» и многие другие шедевры итальянских живописцев», – отмечается в сообщении.

В программе заявлены музыкальные интерпретации на тему «Аве Мария» Каччини, Шуберта, Верди, Максканьи, Гуно и Люцци в исполнении солистки оперной труппы Государственного Большого театра Евгении Сегенюк.

Также в концерте примут участие органистка Анна Суслова и камерный оркестр «Молодая Москва» под управлением Григория Середина.