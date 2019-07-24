РИАМО – 24 июл. На базе центра патологии речи и нейрореабилитации в Москве 25 июля для родственников пациентов пройдет школа «Если Ваш близкий болен: разговор с психологом», в ходе которой специалисты расскажут, как правильно общаться с близкими, утратившими речь, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Тяжелая болезнь влияет на жизнь всей семьи, меняя стиль ее существования. Близкие пациентов с нарушением когнитивной сферы часто не могут выработать правильное отношение к человеку, который утратил речь и перестал общаться как раньше. Мы помогаем не только нашим пациентам, но и их семьям, которые становятся нашими партнерами в лечебном процессе», – сказал главврач центра Роман Черемин.

В рамках мероприятия пройдут лекции с ведущими психологами, а также индивидуальные беседы, в ходе которых родственники пациентов смогут уточнить для себя некоторые детали в общении с близкими, которые возникают, если у одного из членов семьи развивается тяжелое расстройство, связанное с очаговым поражением головного мозга.

Посетить мероприятие смогут все, кому нужна помощь специалистов. Предварительная запись не требуется, нужно лишь захватить с собой паспорт и полис ОМС.