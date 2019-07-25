РИАМО - 25 июл. В столице проходил конкурс профессионального мастерства среди ветеринарных врачей «Московские мастера – 2019» по направлениям «Ветеринарный врач по лечебной работе» и «Ветеринарный врач – ветсанэксперт», лучшего в профессии определят в четверг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Более 500 соискателей из всех административных округов столицы приняли участие в отборочных этапах.

Итоги подведут в актовом зале Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени К.И. Скрябина. Помимо главного приза, награды вручат специалистам в пяти номинациях: «Самый молодой участник конкурса», «Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы», «За преданность выбранной профессии», «Знаток своего дела», а также «Лучший будущий ветеринарный врач».

По традиции, победителей наградят грамотами комитета ветеринарии города Москвы и памятными подарками.

Конкурс «Московские мастера» проводят в столице уже более 20 лет. Состязания делают профессию более привлекательной для студентов и молодых специалистов.