РИАМО - 25 июл. Въезд в Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха закроют с четверга в связи с проведением дорожных работ в тоннеле, сообщается в официальном Instagram-аккаунте парка.

«В связи с проведением дорожных работ в тоннеле с 25 июля по 10 августа въезд в парк будет полностью перекрыт. Просим вас оставлять свои автомобили в центре города, а также по возможности добираться до парка пешком», — говорится в сообщении.

Администрация парка принесла посетителям извинения за неудобства.

Парк находится в Одинцове между Красногорским и Подушкинским шоссе. Его площадь составляет 145 гектаров. В парке есть лыжная трасса, спортивные площадки и места для отдыха с детьми.