РИАМО - 25 июл. Участки дублера улицы Народного Ополчения, улиц Берзарина, Панфилова, бокового проезда улицы Алабяна и Измайловского шоссе частично перекрыли из-за инженерных работ и реконструкции газопровода.

Как уточнятся в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения столицы, движение ограничено до 25 сентября круглосуточно на участке Измайловского шоссе в районе дома №22. На одной полосе магистрали будет проводиться реконструкция инженерных сетей.

В сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы добавляется, что две полосы дублера улицы Народного Ополчения от дома 50 до дома 54 по улице Народного Ополчения перекрыты сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.

Также на участке улицы Берзарина в районе владения 2 по улице Панфилова перекрыта частично одна полоса. Кроме того, одна из двух полос перекрыта на участке бокового проезда улицы Алабяна в районе дома 25/37 по улице Алабяна и на участке улицы Панфилова в районе дома 2А, строения 1.

Ограничения движения на улицах северо‑запада столицы будут действовать по 29 августа и с 11 сентября по 30 октября круглосуточно.