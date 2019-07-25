РИАМО - 25 июл. В центре столицы участок Сосинской улицы от Большого Симоновского переулка до дома 8, строения 3, по Волгоградскому проспекту стал односторонним, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Просим водителей быть предельно внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков», – говорится в сообщении.

Из-за небольшой ширины улицы (менее 3,5 метров) возникали трудности для разъезда встречного транспорта. Изменение схемы движения решило эту проблему. Проехать этот участок теперь можно быстрее и безопаснее.

Благодаря новой схеме конфликтные ситуации при встречном разъезде исключены.