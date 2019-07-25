РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июл. В Подольске горожанам с ограниченными возможностями здоровья в четверг расскажут о возможностях трудоустройства на семинаре в центре занятости населения (ЦЗН), сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский центр занятости населения приглашает всех желающих на семинар «Возможности трудоустройства на современном рынке труда» для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие пройдет 25 июля с 11:00 до 12:00», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия участникам расскажут о ситуации на рынке труда, дадут рекомендации по самопрезентации при поиске работы, а также проконсультируют по многим другим вопросам. Проходить семинар будет по адресу: улица Февральская, дом 2А, третий этаж, кабинет 303.