РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковной Балашихи в четверг проведут рейд по пресечению фактов нарушения правил перевозки детей, мероприятие состоится на дорогах городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 25 июля с 16:00 до 18:00 в городском округе Балашиха будут проводить профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир», – отмечается в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей от 7 до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.