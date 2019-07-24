РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июл. Дорогу у Восточного шоссе в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи очистили от поваленных деревьев по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Житель микрорайона написал на портал жалобу, указав на поваленные деревья возле Восточного шоссе между ЦОКом и микрорайоном Заря. По словам жителя, такая картина, когда деревья могли упасть на машину или общественный транспорт, наблюдалась уже несколько дней.

«Раменское РУАД рассмотрело обращение по вопросу очистки придорожной полосы автомобильной дороги М-7 «Волга» – Черное и сообщает, что указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказала замначальника управления РУАД №7 «Раменское» Галина Жданова.

Портал «Добродел» начал работу в 2015 году. Он предназначен для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.