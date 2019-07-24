РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июл. Свыше 10 площадок определили для проведения праздничных мероприятий 14 и 15 сентября в честь Дней города и округа в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Сразу несколько дат – 87-летие округа, 79-летие города Красногорск и 90-летие Московской области объединят жителей 14 и 15 сентября. Совещание, посвященное подготовке ко Дню округа, прошло в администрации. Предварительно для проведения праздничных мероприятий определено более 10 площадок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на площади Оптиков организуют тематическую площадку «Сделано в СССР», а в городском парке запланировали гастрономический фестиваль и выставку-конкурс в рамках фестиваля трудовых коллективов.

Кроме того, мероприятия проведут в парках и скверах, теруправлениях и крупных микрорайонах городского округа.

«Основная задача – учесть интересы всех жителей», – подчеркнул заместитель главы администрации горокруга по социальной сфере Игорь Тельбухов.

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