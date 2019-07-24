РИАМО - 24 июл. В Балашихинском родильном доме родился «юбилейный» восьмитысячный младенец, им стал мальчик весом 3,54 килограмма и ростом 52 сантиметра, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач учреждения Наталья Алимова рассказала, что малыш стал вторым ребенком в семье. По признанию матери, они с мужем всегда хотели иметь троих детей и через несколько лет «вернутся за дочкой».

«Роды в Балашихинском родильном доме - это сочетание традиций классического акушерства и высоких медицинских технологий, заботы о будущей матери и индивидуального подхода к ведению беременности и родов», — говорится в сообщении.

Специалисты этого учреждения всячески поддерживают естественные роды и делают все возможное, чтобы женщина рожала сама.

«У нас рождается жизнь, сбываются мечты, слышны первый вздох и первый крик. Здесь эпицентр событий», — отметила главный врач.

Она добавила, что за право стать «юбилейным младенцем» боролись сразу несколько детей, а всего в тот день в роддоме родились 12 малышей. Сам роддом существует менее трех лет.