РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. В подмосковном Подольске в среду провели обучающий урок «Все о ЖКХ», в нем приняло участие более 50 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель Ленинского районного отделения ассоциации председателей советов МКД Людмила Лернер.

«В Подольске прошел первый в 2019 году семинар проекта «PRO_ЖКХ», в нем приняло участие более 50 человек. Мы начали его с тестирования, затем обсудили правильные ответы. Участникам подарили учебники «Все о ЖКХ», разработанные ассоциацией председателей советов многоквартирных домов», – сказала Лернер.

По ее словам, на семинаре затронули шесть тем. В том числе уделили внимание правовым основам организации деятельности комплекса ЖКХ РФ, обсудили роль и задачи советов многоквартирных домов в эффективном управлении МКД, планирование и организацию деятельности по управлению МКД, тарифы и ценообразование на услуги ЖКХ, систему обращения с ТКО.

Подобный семинар планируют провести в Подольске снова осенью, когда председатели советов МКД вернуться с дач и из отпусков. В 2018 году в горокруге проводили два семинара по программе «PRO_ЖКХ».