РИАМО – 24 июл. Общественники подмосковного Дзержинского назвали состояние спортивных площадок округа удовлетворительным, однако некоторые их них необходимо отремонтировать, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В среду заместитель главы администрации Дзержинского Николай Минаев совместно с членами общественной палаты городского округа провел мониторинг спортивных площадок на соответствие их установленным стандартам.

«В ходе проверки членами комиссии было выявлено, что все площадки находятся в удовлетворительном состоянии. Однако некоторые из них требуют ремонта. Итоги мониторинга будут переданы в соответствующие инстанции», – говорится в сообщении.

Администрация городского округа взяла на контроль все замечания и в ближайшее время займется ремонтом площадок.