РИАМО - 24 июл. На Новоарбатском мосту столицы предстоящей ночью будут менять асфальт на проезжей части, перекроют две полосы для движения транспорта из четырех, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Ночью начнут менять асфальт на Новоарбатском мосту. Будут заняты две из четырех полос при движении в область. Планируется завершить работы 26 июля», - говорится в сообщении

В вечерний час пик 25 июля на мосту ожидаются осложнения движения транспорта.

«Запасайтесь временем и по возможности пользуйтесь Бородинским мостом или набережными», - отмечается в материале.