РИАМО - 24 июл. В рамках комплексного благоустройства в Москве закупаются гранитные бордюры, которые сделаны из качественного и экологического материала, в 2019 году в столице реализуют самую большую программу благоустройства за всю историю города, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что власти столицы планируют закупить более 940 километров гранитного бордюра, ранее таких масштабных одновременных закупок гранитных ограждений в городе не проводили. Начальная цена закупок составляет 2,99 миллиарда рублей.

«Гранитный бордюрный камень по своим качествам долговечен и экологичен. Город закупает качественные материалы для создания комфортных и эстетичных общественных пространств, и в рамках масштабной программы комплексного благоустройства ГБУ «Автомобильные дороги» закупают практичные материалы для выполнения большого спектра работ», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в этом году комплексом городского хозяйства Москвы реализуется самая большая программа благоустройства за всю историю столицы. Это более 1,1 тысячи улиц по всему городу, включая спальные районы, 140 парков и скверов, более 4 тысяч дворов, также большое количество транспортных объектов.