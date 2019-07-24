РИАМО - 24 июл. На заседании совета депутатов городского округа Серпухов принято решение о проведении 21 августа конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, сообщается на сайте администрации Серпухова.

В заседании приняли участие заместители главы администрации, представители прокуратуры, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков.

«Парламентарии рассмотрели вопрос проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Серпухов Московской области. Депутатами была утверждена дата его проведения – 21 августа 2019 года. Также согласно положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Серпухов был утвержден текст информационного письма на имя губернатора Московской области», - говорится в сообщении.

Главе региона предстоит утвердить трех представителей для вхождения в конкурсную комиссию, которой надлежит проверка поступивших от претендентов документов на их соответствие предъявляемым в положении требованиям.

В рамках третьего вопроса парламентарии утвердили кандидатуры трех членов конкурсной комиссии – представителей совета депутатов. Ими стали Светлана Задорожнюк, Евгений Клюев и Михаил Шульга.