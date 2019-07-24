РИАМО – 24 июл. Представители госструктур ответят на земельно-имущественные вопросы садоводов и дачников Наро-Фоминского городского округа 26 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В этот день в 14:00 в СНТ «Руть» (деревня Кобяково) пройдет встреча представителей государственных структур с владельцами дачных и садовых домов. Во встрече примут участие министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, замминистра Юрий Лавряков, исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, а также представители УФНС России по Московской области и администрации муниципалитета.

«На повестке дня вопросы регистрации строений на дачных и садовых участках, изменений в законодательстве, продлении «дачной амнистии» и другие земельно-имущественные темы, волнующие правообладателей садовой и дачной недвижимости», – отмечается в сообщении.

Коган рассказал, что встречи в садоводческих и дачных сообществах проводятся для разъяснения порядка оформления имущества, а также для выяснения насущных вопросов, интересующих правообладателей.

«Выездные консультации нужны для того, чтобы рассказать жителям области о порядке оформления недвижимости. Сейчас для удобства жителей получить консультацию можно любым способом – по телефону, лично в МФЦ или через электронную почту. Услуги по земле и вопросам оформления недвижимости также доступны в электронном виде», – уточнил министр.

Он также заявил, что на выездных встречах специалисты разъясняют законодательные инициативы. Жители задают им вопросы по своей недвижимости.

На встречу приглашены садоводы и дачники СНТ «Руть», в котором насчитывается более 550 членов, а также члены соседних товариществ.

«Первая встреча расширенным составом прошла в Дмитровском городском округе 19 июля в объединенном садоводческом товариществе СНТ «НОСТ Природа», куда входит порядка 70 товариществ и более 2,5 тысяч земельных участков», – заключается в материале.