РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. В домах поселка Дубровицы подмосковного Подольска увеличили температуру подачи горячей воды и сделали промывку системы горячего водоснабжения (ГВС), сообщается в группе «Дубровчане |ТОС Дубровицы| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Проблема с ГВС появилась в поселке в 2018 году и затронула 14 многоквартирных домов, в которых проживает около 1,5 тысячи человек. По инициативе ТОС Дубровицы весной 2019 года провели совместное комиссионное обследование системы ГВС с участием представителей УК, администрации, МКУ «Окружное хозяйство», МУП «Подольская теплосеть». По результатам обследования выявлены факты недогрева воды и наличия отложений внутри трубопроводов.

«Главное, чего смог добиться ТОС «Дубровицы», – с 1 июля «Подольская теплосеть» обязалась подавать воду температурой 60 градусов, а не 50, как было последний год», – говорится в сообщении.

Также по результатам работы комиссии сформулировали перечень поручений замглавы администрации по ЖКХ Владиславу Лукьяненко, включающий в том числе требование к МУП «Подольская теплосеть» обеспечить нормативную температуру. Улучшение должны почувствовать все жители поселка.

Кроме того, промыли систему ГВС в домах №№7, 9, 17, 19, 69, 71, 72, 73, 4А. Установили фильтры на входе в дома №№6, 7, 8, 9, 17, 19, 69, 70, 72.

В домах №№8, 6, 36 отсутствует система циркуляции ГВС, в связи с этим у жителей этих домов повышен риск возникновения проблем с температурой горячей воды. Решить вопрос можно только полной переделкой системы ГВС, но это уже должны решать сами собственники жилья.

«Дом №70 включен в программу капитального ремонта инженерных сетей на 2019 год, но ремонт в нем не могут выполнить с 2016 года. Рассчитываем, что в этом году его наконец выполнят, и жители получат горячую воду с нормативной температурой», – уточняется в сообщении.

В ходе ремонтных работ УК и теплосеть выявили серьезное засорение отложениями как внутридомовых сетей, так и уличных. Наиболее забитые участки поэтапно вырезают и заменяют. Состав этих загрязнений их причина не ясны.

Жителей попросили незамедлительно информировать обо всех случаях проблем с температурой ГВС. Даже при малейшей проблеме с температурой ГВС нужно уведомлять управляющую компанию и приглашать ее специалистов для замера температуры.