РИАМО - 24 июл. В родильном доме подмосковного Клина зарегистрирован на удаленном рабочем месте специалиста органа ЗАГС 700-ый новорожденный, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС по Московской области.

«В молодой семье Павла и Зинаиды Васильевых 20 июля появилась на свет малышка, которую счастливые родители нарекли Елизаветой. Это второй ребенок в семье», – говорится в сообщении.

Сотрудники органа ЗАГС торжественно вручили молодой семье свидетельство о рождении дочки и поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Оказание услуги по государственной регистрации рождения на удаленном рабочем месте в роддомах стало максимально востребовано. Молодые родители получают свидетельство о рождении непосредственно при выписке домой, тем самым решена важная задача доступности и удобства получения государственной услуги органа ЗАГС», – отметила начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова.

При этом количество удаленных рабочих мест специалиста органа ЗАГС увеличилось. 37 удаленное рабочее место по государственной регистрации рождения открылось в Протвинской городской больнице. Сотрудник отдела ЗАГС будет производить там государственную регистрацию рождения малышей и вручать свидетельства родителям.