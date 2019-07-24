РИАМО - 24 июл. МЧС разослало жителям Подмосковья сообщения с предупреждением о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в среду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в период с 14 до 21 часа 24 июля по Московской области местами ожидается гроза, сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды на среду из-за дождя и грозы. «Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.