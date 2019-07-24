РИАМО – 24 июл. В осеннюю сессию депутаты Государственной думы РФ планируют рассмотреть проект закона, предусматривающий льготы виноградарям и виноделам России, адресные льготы приносят наиболее очевидный результат, сообщает Федеральное агентство новостей.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что после принятия документа понизится ставка НДС на продажу фруктов и ягод, включая виноград, а затем введут адресные льготы владельцам российских виноградников.

«Мы сталкивались с лоббированием интересов сторонников того, чтобы льгота предоставлялась тем, кто ввозит виноматериал в Россию, но мы не пошли на это. Льготы получат только те, кто вырастил виноград и делает из него вино у нас, в России. Мы стараемся в законотворчестве переходить на адресные решения вопросов и теперь рассматриваем возможность адресных субсидий», - сказал Володин.

Как добавляется на сайте Госдумы, адресные льготы приносят наиболее очевидный результат.