РИАМО - 24 июл. В центре Москвы на Покровском бульваре построили и ввели в эксплуатацию комплекса учебно-административных зданий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Согласно проекту, возведены новые корпуса, отреставрированы и приспособлены к современному использованию существующие здания. Кроме того, проведена реконструкция наружных инженерно-технических сетей», - говорится в сообщении.

Новые здания комплекса располагаются на территории университета в Басманном районе Центрального административного округа Москвы. Работы по их возведению проводились за счет средств федерального бюджета под надзором Ростехнадзора.