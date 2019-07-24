РИАМО - 24 июл. Рабочая группа Московской городской избирательной комиссии рекомендовала оставить в силе решение об отказе зарегистрировать Дмитрия Гудкова в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы МГИКа.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Они могут обжаловать это решение в Мосгоризбиркоме и в суде.

«Рабочая группа Мосгоризбиркома рассмотрела жалобу Гудкова. Она не увидела оснований для отмены отказа в регистрации кандидата Дмитрия Гудкова на выборы в Мосгордуму», - сказал собеседник агентства.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.