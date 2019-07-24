РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 июл. По просьбе местной жительницы ямочный ремонт проведут на пешеходной дорожке по улице Банная в подмосковном Подольске до 30 сентября, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ямы на пешеходной дорожке. Она отметила, что на дорожке от дома №44 по улице Плещеевская (недалеко от дома №10А по улице Банная) необходимо провести ремонт. Из-за ям местным жителям неудобно ходить с колясками.

«Рассмотрев обращение по вопросу устранения ямочности на улице Банная сообщаем, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению ямочности будут проведены в срок до 30 сентября», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.