РИАМО - 24 июл. Три маршрута трамваев вновь ходят от метро «Семеновская» к «Авиамоторной» без объезда, который совершали ранее из-за произошедшего ДТП на востоке Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте «Мострансавто».

Из-за ДТП на пересечении проспекта Буденного и Семеновского проезда задерживались трамваи №№32, 43 и 46 в сторону метро «Авиамоторная». От метро «Семеновская» к «Авиамоторной» они ехали в объезд – через проспект Буденного и шоссе Энтузиастов.

«Восстановлено движение трамваев №№32, 43, 46 на пересечении проспекта Буденного и Семеновского проезда», - говорится в сообщении.