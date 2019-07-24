РИАМО - 24 июл. В Москве водителям порекомендовали выбирать место для парковки машины подальше от деревьев и шатких конструкций из-за сильного ветра и грозы, сообщается в Twitter-аккаунте московского паркинга.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве ожидается гроза, дождь с усилением ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны: не паркуйте машины под деревьями и шаткими конструкциями!» - говорится в сообщении.

В среду в столице пройдет сильный дождь, порывы ветра местами могут достигать до 15 метров в секунду, ожидается гроза, горожан призвали быть осторожными. Находясь на улице при сильном ветре, нужно обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Водителям также следует быть внимательнее, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить автолюбителя и спровоцировать ДТП.