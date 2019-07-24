РИАМО – 24 июл. Итоговая комиссия конкурса творческих инициатив «Комфортный город» оценит работы жителей Дзержинского по благоустройству придомовых территорий и распределит их по номинациям, сообщается на официальной странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

В Дзержинском 23 июля стартовал заключительный этап ежегодного городского конкурса «Комфортный город». Конкурс создан для поддержки проектов жителей по созданию привлекательных городских пространств. Жители активно проявляют инициативу в благоустройстве своих придомовых территорий, подъездов домов и этажей.

«Итоговой комиссии предстоит оценить 65 конкурсных объектов и определить победителей по следующим номинациям: «Дом образцового содержания»; «Лучший подъезд»; «Уютный этаж»; «Премьер этаж»; «Самый благоустроенный двор»; «Угрешский дворик»; «Ах, какая клумба» и «Цветник». Завершит свою работу комиссия 26 июля», – говорится в сообщении.