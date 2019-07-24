РИАМО - 24 июл. Для более эффективной диагностики заболеваний у детей в Солнечногорской детской поликлинике установят современный цифровой рентгенаппарат, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

С 2010 в поликлинике работал рентгеновский аппарат, но в 2018 году он вышел из строя. Сейчас дети делают снимки во взрослой поликлинике в специально выделенное время и в детском стационаре Солнечногорской Центральной районной больницы. Учреждения находятся на другой территории, что не совсем удобно. С августа старый аппарат в детской поликлинике демонтируют и начнут переоборудовать помещение, где он стоит, под новый.

«Прием пациентов до запуска нового рентгенокомплекса ведется в обычном режиме на базе ГБУ Московской области «Солнечногорская Центральная районная больница»», — говорится в сообщении.

Телеуправляемый комплекс с динамическим плоскопанельным детектором позволит получать снимки с высоким пространственным разрешением при минимальной дозовой нагрузке на пациента. Большая площадь поверхности детектора, мгновенное переключение режимов скопия/графия и отсутствие геометрических искажений изображения обеспечат удобство работы медицинского персонала и высокое качество проводимой диагностики. С целью повышения качества диагностики цифровой комплекс будет интегрирован в медицинскую информационную систему.

«В Солнечногорской детской поликлинике ведут прием врачи педиатры, узкие специалисты-хирург, травматолог, невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, оториноларинголог, дерматолог, нефролог, кардиолог, уролог-андролог, фтизиатр, стоматолог. Каждый из специалистов может назначить ребенку рентгеновское исследование для уточнения диагноза. Поэтому необходимость данного оборудования для приближения медицинской помощи детям очень велика», — прокомментировала заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ МО «Солнечнегорская ЦРБ» Валентина Лазуткина.

Современный рентгенаппарат значительно повысит качество и эффективность диагностики. По утверждению Лазуткиной, предоставление медпомощи на должном уровне и в срок, приближение медицинской услуги к пациенту является одним из факторов, которые влияют на согласованную работу медицинского учреждения.