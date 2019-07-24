РИАМО – 24 июл. В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники полиции раскрыли кражу мобильного телефона, стоимость ущерба составила 70 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть поступило заявление от 51-летней жительницы деревни Слабнево о краже мобильного телефона из помещения аптеки, расположенной на улице Вознесенская.

«Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 46-летний местный житель», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.