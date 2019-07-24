РИАМО – 24 июл. Более 1,5 тысяч студентов региональных вузов принимают участие в форуме «Я – гражданин Подмосковья», который развернут в Волоколамском городском округе, говорится в сообщении первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.

«Свыше 1,5 тысяч студентов подмосковных вузов и колледжей принимают участие в молодежном форуме «Я – гражданин Подмосковья», который проходит с 11 по 31 июля в Волоколамском городском округе. Для ребят за это время выступят порядка 400 спикеров, пройдут мастер-классы, дискуссии и творческие мероприятия», – заявила Забралова.

Она уточнила, что на форуме представлена обширная образовательная программа, где каждый студент может найти для себя интересную тему.

«Это не только возможность найти единомышленников и интересно провести время, но и шанс познакомиться с представителями крупных компаний, чтобы договориться о дальнейшей стажировке или трудоустройстве», – резюмировала Забралова.

Всего в форуме примут участие около 10 тысяч человек – активные представители молодежи Подмосковья, а также молодежь из ЦФО и иностранные студенты.