РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 июл. Бахчевые развалы начнут работать в подмосковном Королеве с 1 августа по девяти адресам, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Всего в городе определено 9 точек, где будут организованы бахчевые развалы. При реализации бахчевых культур должны учитываться правила торговли, у продавцов должны быть медицинские книжки, а на продукцию должны быть сертификаты соответствия», – говорится в сообщении.

Работать развалы будут по следующим адресам: проспект Космонавтов, у домов №№16, 16А, 31; улица Горького, у домов №№6А и 16 корпус 2; улица 50 лет ВЛКСМ, у дома №6А; улица Ленина, у дома №4; в микрорайоне Юбилейный на улице Большая Комитетская, у дома №10; в микрорайоне Текстильщик на улице Фабричная, у дома №3.

Купить дыни и арбузы можно будет до 1 ноября с 9:00 до 21:00.