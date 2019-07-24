РИАМО – 24 июл. В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который нанес побои женщинам и повредил автомобиль, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт централизованной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте, расположенном в селе Остров.

«На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж группы задержания Ленинского отдела вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии выяснили, что ранее между отдыхающими произошел конфликт, в ходе которого мужчина, нанес побои двум женщинам, после чего хотел уехать на автомобиле товарища», – отмечается в сообщении.

Не получив от друга ключей зажигания, злоумышленник разбил заднее стекло автомобиля и сбежал.

«По горячим следам росгвардейцы задержали 26-летнего жителя ближнего зарубежья, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители передали дебошира в отдел полиции», – уточняется в материале.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба устанавливается.