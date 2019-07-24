РИАМО - 24 июл. Дмитровский округ Подмосковья стал первым в регионе, где представители государственных органов власти встретились с дачниками прямо на территории СНТ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Встреча представителей государственных органов власти с владельцами участков впервые состоялась в садовом некоммерческом товариществе «НОСТ Природа» и «Зерцаловское» 19 июля.

«Представители министерства имущественных отношений, управления Федеральной налоговой службы России по региону, управления Росреестра по Московской области, союза дачников Подмосковья, Московского областного бюро технической инвентаризации и администрации Дмитровского городского округа в режиме «одного окна» ответили на многочисленные вопросы дачников и садоводов», — говорится в сообщении.

Самыми актуальными вопросами были: о порядке регистрации строений на участках, их кадастровой стоимости, неприменении более дешевых, «сельских» тарифов на электроэнергию, «дачной амнистии», оформлению водозаборных скважин и другим земельно-имущественным темам.

По словам заместителя министра имущественных отношений Московской области Юрия Лаврякова, участвовавшего в открытом диалоге, кампания по информированию населения непосредственно на территории дачных участков даже после первого собрания получилась эффективной. Люди отреагировали на нее активно. Подобные встречи планируют проводить и дальше.

В Дмитровском округе 730 товариществ. К примеру, в «НОСТ Природа» входит порядка 70 товариществ, а это более 2,5 тысяч земельных участков. Для жителей, независимо от прописки, такой формат прост, понятен и удобен, они заинтересованы в таких встречах.

Первая встреча закончилась аплодисментами с пожеланием, чтобы они стали регулярными.