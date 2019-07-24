РИАМО - 24 июл. Организаторы костюмированного бала Midsummer Night’s Dream извинились перед посетителями за допущенные ошибки в организации вечеринки в этом году и заявили о готовности выплатить гостям компенсации за испорченный отдых, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Midsummer Night’s Dream — ежегодная театральная фантасмагория по мотивам пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». В этом году вечеринка прошла в ночь с 20 на 21 июля в лесу в подмосковном Пушкинском округе. Формат мероприятия предполагал, что часть участников будет добираться к месту проведения маскарада по воде, остальным предложили путь по земле на платных шаттлах. Однако дожди существенно затруднили работу шаттлов, из-за чего тусовщики попали в давку и долго не могли попасть на бал. Кроме того, сама площадка оказалась не подготовлена к приему посетителей – не хватало освещения, диванов и других удобств.

«Мы совершили ряд грубых ошибок, которые напрочь испортили многим гостям праздник, превратив посещение мероприятия для некоторых из вас в настоящее испытание, полное отнюдь не сказочных эмоций. Мы приносим искренние и глубочайшие извинения всем, кто получил в эту ночь негативный опыт», - говорится в сообщении.

Организаторы добавили, что скандал подорвал их репутацию, а также принес многомиллионные убытки, из-за чего дальнейшее существование компании оказалось под вопросом. Виновниками произошедшего организаторы назвали как собственную непредусмотрительность, так и подрядчиков, которые не поставили вовремя оборудование и мебель, а также тяжелейшие погодные условия.

«Сейчас нами принято решение о выплате полной компенсации стоимости входных билетов гостям, которым не удалось попасть на мероприятие по причине больших очередей на шаттлы. В качестве альтернативы денежной выплате мы готовы предложить им на выбор билеты на AfterHalloween, который состоится 2 ноября», - добавляется в сообщении.

Гостям, которые попали на мероприятие, но провели в очереди на шаттл продолжительное время, готовы возместить стоимость билетов на шаттл, либо предоставить скидку на посещение AfterHalloween. Гостям, которые покупали билеты на шаттл System 108, будет возмещена полная стоимость билетов на шаттл или же предложена альтернатива в виде билетов на AfterHalloween.

В заключение организаторы Midsummer Night’s Dream призвали всех к терпению и попросили поддержать их.

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