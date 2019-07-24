РИАМО – 24 июл. В городском округе Истра впервые в Подмосковье продолжает работу творческая школа «Новые имена», накануне здесь провел грандиозный концерт пианист-виртуоз Денис Мацуев, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Организатором творческой школы выступает министерство культуры Московской области совместно с благотворительным фондом «Новые имена». За неделю юные музыканты должны пройти образовательный курс, направленный на раскрытие способностей каждого ребенка.

«Второй день в рамках школы выдался более чем насыщенным. Участники проекта посетили экскурсию по Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю. Для художников был организован пленэр прямо у стен древней обители. Ребята смогли лучше узнать друг друга и окунуться в небывалую атмосферу творчества. Кульминацией дня стал грандиозный благотворительный концерт президента фонда «Новые имена», пианиста-виртуоза – Дениса Мацуева», – отмечается в сообщении.

Около 5 тысяч любителей классической музыки собрались у стен «Нового Иерусалима». Со сцены звучали известные произведения великих русских композиторов в исполнении мастера.

«Буквально за несколько минут до выхода я встретил замечательного фотографа, который снимал здесь в 1965 году концерт Ивана Семеновича Козловского, знаменитого тенора Большого театра. Ему тогда аккомпанировал сам Святослав Рихтер. Намоленность этих мест говорит сама за себя. Я благодарен всем, кто принимал участие в наших мастер-классах «Новых имен». Это послужит тонусом для того, чтобы эти талантливые дети занимались здесь каждый год», – сказал Мацуев перед началом выступления.

На концерте присутствовала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева. В завершении вечера приятным сюрпризом для участников школы стало поздравление с именинами юной Натальи Масловой. Мацуев поздравил именинницу со сцены, а также подарил огромный букет цветов.

«Легендарную школу «Новых имен» придумала знаменитая Ивета Воронова, которая вырастила целое поколение звезд нашей классической музыки. Она поняла, что ребят надо собирать вместе с педагогами – в этом суть ноу-хау «Новых имен». На мастер-классе со знаменитым музыкантом ребенок может воспринять максимум 30% информации, а остальное впитает как губка его педагог, и когда они в течение года потом будут заниматься, все, что говорили мэтры, именно педагог сможет это все донести», – напомнила Ширалиева.

А 28 июля в концертном зале музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» состоится концерт стипендиатов первой летней школы фонда «Новые имена» в Подмосковье.

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