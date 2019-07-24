РИАМО – 24 июл. Полицейские во Власихе раскрыли квартирную кражу ювелирных украшений, сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Власиха» поступило заявление от местной жительницы о краже ювелирных украшений из квартиры, расположенной в одном из домов на улице Маршала Жукова.

«Сумма ущерба составила 186 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлены двое молодых людей – 18-летний житель города Москвы и 19-летний житель города Люберцы, а также две 16-летние местные жительницы», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.