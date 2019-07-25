«Ширмачи» и «отряхиватели»: как защититься от воров в метро

Самые опасные места
По статистике МВД, метро ежедневно пользуется до 9 миллионов пассажиров, поэтому риск кражи высок.
Чаще всего кражи совершаются в вагонах в часы пик, на эскалаторах и при проходе через стеклянные двери. Рискуют стать жертвой воров и люди, стоящие около автоматических дверей вагонов поезда с ценными вещами в руках.
По данным УВД на Московском метрополитене, риск краж в подземке возрастает в часы пик при плотном пассажиропотоке на станциях пересадок и на станциях вблизи железнодорожных вокзалов. Пик краж приходится на зимнее время, когда на пассажирах много слоев одежды, и им сложнее почувствовать, что их обворовывают.
Год назад в вагонах поездов московского метро стали появляться специальные стикеры, предупреждающие пассажиров о возможности кражи в метро и способах этого избежать. При этом наклейки, взывающие к бдительности пассажиров, пока есть не во всех вагонах подземки. Их также планируется размещать на платформах станций и эскалаторах.
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Воровские тактики
Чтобы понимать, какие риски могут подстерегать в метрополитене, стоит знать тактики воров. На официальном сайте МВД по городу Москве описаны наиболее распространенные из них.
«Резаки» - такие воры разрезают рюкзак, сумку или пакет, причем работают они группой: один достает кошелек, второй сразу же забирает его, третий смотрит по сторонам.
«Отряхиватели»: один злоумышленник отвлекает внимание пассажира на то, что якобы у того грязная спина, а в это время сообщник вытаскивает кошелек.
«Ширмачи» используют перекинутые через руку пиджак, куртку или пальто пассажира как прикрытие, чтобы незаметно залезть в карман жертвы.
«Парашютистами» называют тех карманников, кто использует грудных детей для отвлечения внимания.
«Гастролеры» приезжают в Москву иохотятся за крупными суммами денег, которые люди часто перевозят с собой в предпраздничные дни. Они поджидают, пока человек выйдет из вагона, затем один из них резко останавливается впереди, якобы уронив что-то. Жертва вынужденно тормозит, и в этот момент может быть обворована.
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Как уберечься от кражи
1. Не демонстрируйте деньги
Если вы везете крупную сумму денег или дорогую технику, не стоит доставать это у всех на глазах и демонстрировать. Не пересчитывайте деньги в метро, не привлекайте внимание воров. Не носите кошелек в полупрозрачных пакетах. Если по каким-то причинам надо достать деньги, сделайте это, не вытаскивая кошелек из сумки, или отвернитесь.
2. Не стойте у автоматических дверей
Воры часто вырывают сумки или телефоны у пассажиров, сидящих или стоящих рядом с входом в вагон, и выбегают в момент закрытия автоматических дверей. Поэтому лучше пройти глубже в вагон. Если это невозможно, следите за своими вещами, крепко держите сумку и мобильный телефон, когда звучит фраза «Осторожно, двери закрываются».
3. Не носите рюкзак за спиной
Носить сумки и рюкзаки на боку или за спиной – опасно. В местах скопления людей, в частности, на эскалаторах или в стеклянных дверях, держите их перед собой. Если у сумки длинная ручка, держать нужно саму сумку – ручку могут перерезать и выхватить сумку из рук. Проверяйте, чтобы молнии были застегнуты.
4. Не вешайте сумку кросс-боди на плечо
Сумки кросс-боди носите именно через плечо и перед собой – ни в коем случае не вешайте их просто так на плечо! Воры, работающие в паре, могут действовать так: один незаметно приподнимает сумку, второй на весу незаметно открывает магнитный клапан и вытаскивает содержимое, третий страхует. Ловкость рук – и вы даже не заметите, как останетесь без кошелька или телефона. Особенно опасны в данном случае сумки с магнитной кнопкой, который очень легко открывается. Лучше носить сумки на молнии.
5. Не кладите ценности в задний карман
Находясь в метро или любом другом транспорте, не стоит класть мобильные телефоны и кошельки в задние карманы джинсов, ка это любят делать многие мужчины. Вообще нежелательно что-либо класть во внешние карманы. То же касается сумок и рюкзаков.
Используйте для ценных вещей внутренние карманы, желательно застегивающиеся на молнию. Чем ближе карман к телу, тем сложнее вору незаметно вытащить оттуда ценности. Не стоит постоянно похлопывать себя по карману: так вы покажете вору, где ваши деньги. Сумки выбирайте из плотных тканей или кожи, те, которые трудно порезать, с качественными застежками.
6. Не перевозите крупные суммы денег
Лучше не перевозить крупные суммы денег в общественном транспорте. Но если так случилось, разделите деньги на несколько частей и распределите их по внутренним, желательно застегивающимся, карманам одежды. В кошелек положите небольшую сумму на мелкие расходы. Некоторые пользователи соцсетей рекомендуют заворачивать ценности в полиэтиленовый пакет, и лишь затем класть в карман – шуршание отпугнет карманника.
7. Следите за окружающими
Если в вагоне или на платформе свободно, а вокруг вас внезапно оказалось несколько человек, лучше уйти из этого места. Возможно, вас окружили воры-сообщники. Выглядеть они могут интеллигентно, быть хорошо одетыми, поэтому не теряйте бдительность. Воры могут даже разыграть спектакль, например, один из них может сделать вид, что ему плохо, в то время как другой обчистит засмотревшегося пассажира. Оглядитесь, прежде чем ответить на сообщение или телефонный звонок, всегда крепко держите телефон в руках.
8. Смотрите вору в лицо
Если вы заметили прикосновения или попытку открыть вашу сумку, оглянитесь и внимательно посмотрите в лицо стоящим рядом людям. Преступник, испугавшись, что вы сможете его опознать, скорее всего, не будет продолжать начатое.
9. Не надевайте наушники в метро
Внимание человека, слушающего музыку, как правило, рассеяно. К тому же, если уши заткнуты наушниками, скорее всего, трудно будет услышать и понять, что происходит что-то неладное. В наиболее опасных местах, в толпе вынимайте наушники.
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Что делать, если вас обокрали
Если кража произошла, например, в вагоне, имеет смысл закричать, привлечь внимание окружающих, вызвать машиниста. Если вор убегает, стоит позвать на помощь, возможно, вам или другим пассажирам удастся остановить вора или заставить бросить украденное из рук до прибытия полицейских.
В любом случае, постарайтесь запомнить внешность преступника, направление, в котором он скрылся, и как можно скорее вызвать полицию.
По информации УВД на Московском метрополитене, в случае кражи расследовать преступление полицейским помогают камеры видеонаблюдения, установленные на станциях и в вагонах. Также в метро функционирует ситуационный центр УВД, где имеются плазменные панели и автоматизированные рабочие места, с которых осуществляется контроль за пассажиропотоком.
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