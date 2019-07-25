«Ширмачи» и «отряхиватели»: как защититься от воров в метро

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1. Не демонстрируйте деньги

Если вы везете крупную сумму денег или дорогую технику, не стоит доставать это у всех на глазах и демонстрировать. Не пересчитывайте деньги в метро, не привлекайте внимание воров. Не носите кошелек в полупрозрачных пакетах. Если по каким-то причинам надо достать деньги, сделайте это, не вытаскивая кошелек из сумки, или отвернитесь.

2. Не стойте у автоматических дверей

Воры часто вырывают сумки или телефоны у пассажиров, сидящих или стоящих рядом с входом в вагон, и выбегают в момент закрытия автоматических дверей. Поэтому лучше пройти глубже в вагон. Если это невозможно, следите за своими вещами, крепко держите сумку и мобильный телефон, когда звучит фраза «Осторожно, двери закрываются».

3. Не носите рюкзак за спиной

Носить сумки и рюкзаки на боку или за спиной – опасно. В местах скопления людей, в частности, на эскалаторах или в стеклянных дверях, держите их перед собой. Если у сумки длинная ручка, держать нужно саму сумку – ручку могут перерезать и выхватить сумку из рук. Проверяйте, чтобы молнии были застегнуты.

4. Не вешайте сумку кросс-боди на плечо

Сумки кросс-боди носите именно через плечо и перед собой – ни в коем случае не вешайте их просто так на плечо! Воры, работающие в паре, могут действовать так: один незаметно приподнимает сумку, второй на весу незаметно открывает магнитный клапан и вытаскивает содержимое, третий страхует. Ловкость рук – и вы даже не заметите, как останетесь без кошелька или телефона. Особенно опасны в данном случае сумки с магнитной кнопкой, который очень легко открывается. Лучше носить сумки на молнии.

5. Не кладите ценности в задний карман

Находясь в метро или любом другом транспорте, не стоит класть мобильные телефоны и кошельки в задние карманы джинсов, ка это любят делать многие мужчины. Вообще нежелательно что-либо класть во внешние карманы. То же касается сумок и рюкзаков.

Используйте для ценных вещей внутренние карманы, желательно застегивающиеся на молнию. Чем ближе карман к телу, тем сложнее вору незаметно вытащить оттуда ценности. Не стоит постоянно похлопывать себя по карману: так вы покажете вору, где ваши деньги. Сумки выбирайте из плотных тканей или кожи, те, которые трудно порезать, с качественными застежками.

6. Не перевозите крупные суммы денег

Лучше не перевозить крупные суммы денег в общественном транспорте. Но если так случилось, разделите деньги на несколько частей и распределите их по внутренним, желательно застегивающимся, карманам одежды. В кошелек положите небольшую сумму на мелкие расходы. Некоторые пользователи соцсетей рекомендуют заворачивать ценности в полиэтиленовый пакет, и лишь затем класть в карман – шуршание отпугнет карманника.

7. Следите за окружающими

Если в вагоне или на платформе свободно, а вокруг вас внезапно оказалось несколько человек, лучше уйти из этого места. Возможно, вас окружили воры-сообщники. Выглядеть они могут интеллигентно, быть хорошо одетыми, поэтому не теряйте бдительность. Воры могут даже разыграть спектакль, например, один из них может сделать вид, что ему плохо, в то время как другой обчистит засмотревшегося пассажира. Оглядитесь, прежде чем ответить на сообщение или телефонный звонок, всегда крепко держите телефон в руках.

8. Смотрите вору в лицо

Если вы заметили прикосновения или попытку открыть вашу сумку, оглянитесь и внимательно посмотрите в лицо стоящим рядом людям. Преступник, испугавшись, что вы сможете его опознать, скорее всего, не будет продолжать начатое.

9. Не надевайте наушники в метро

Внимание человека, слушающего музыку, как правило, рассеяно. К тому же, если уши заткнуты наушниками, скорее всего, трудно будет услышать и понять, что происходит что-то неладное. В наиболее опасных местах, в толпе вынимайте наушники.

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