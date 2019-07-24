РИАМО - 24 июл. За 2 летних месяца на территории Московской области демонтирован 101 незаконно размещенный торговый объект, ведется активная работа по легализации мест размещения нестационарных объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«За 2 летних месяца демонтирован 101 незаконно размещенный торговый объект, из них порядка 70% приходится на долю сезонных объектов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года незаконных торговых объектов стало значительно меньше – 101 к 128, что показывает эффективность мер контроля, применяемых в отношении таких объектов и наличие обратной связи с бизнесом», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Наибольшее количество незаконных нестационарных торговых объектов демонтировано в городских округах Балашиха, Жуковский, Мытищи, Наро-Фоминский и Серпухов.

«Особо отмечу положительный опыт работы с несанкционированной торговлей на территории городского округа Балашиха. С начала года там демонтировано более 50 незаконных объектов, 17 из которых – в течение последних двух недель», – добавил Посаженников.

Всего за последние 3 года в Подмосковье ликвидировано 2861 незаконный нестационарный объект.

«Параллельно муниципальными образованиями ведется работа по легализации мест размещения нестационарных торговых объектов, то есть если место, на котором стоял незаконный объект, соответствует требованиям законодательства, оно может быть включено в схему и разыграно на аукционе по всем параметрам», – заключил министр.